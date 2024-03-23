Ввечері 23 лютого у Києві в районі Позняки чоловік відкрив стрілянину з балкона. Відео інциденту розлетілось місцевими телеграм-каналами.

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Чоловік був напідпитку

Ввечері в районі Позняки чоловік почав стріляти з вікна багатоповерхівки. Після цього він перемістився на балкон і продовжив стрілянину.

Жителі будинку викликали правоохоронців.

Речник Нацполіції Дмитро Грищенко повідомив 24 Каналу, що на місце виклику швидко прибули представники патрульної поліції та встановили особу порушника.

Попередньо, чоловік був напідпитку. Наразі його затримали, правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Стрілянина на Позняках: відео інциденту

Цікаво, що 1 березня у Києві був схожий інцидент. Чоловік вирішив відзначити перший день весни, стріляючи зі свого вікна пістолетом. Він теж був напідпитку. Крім цього, у нього вдома виявили наркотичні речовини. Киянин може сісти на 5 років.

Також днями затримали ще одного киянина, який заявив правоохоронцям, що не може контролювати свої дії через наркотики.

У Києві затримали чоловіка, який трощив припарковані автомобілі: він звинуватив наркотики

21 березня, близько 3-ї години, патрульні отримали виклик про хуліганство. Чоловік ішов вулицею Ушинського в напрямку вулиці Донецької та бив руками припарковані автівки.

Патрульні приїхали на місце і справді побачили автомобілі з пошкодженнями.

Своєї вини чоловік не заперечував й повідомив, що не може контролювати свої дії оскільки вживав наркотики. Після встановлення особи та надання правової кваліфікації 24-річного громадянина шпиталізували до медзакладу.