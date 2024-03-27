У дворі Житомира сталася стрілянина: в автівці знайшли пораненого чоловіка

Зранку 27 березня у Житомирі відбулась стрілянина. На жаль, внаслідок цього інциденту є поранений – його госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розповіли подробиці стрілянини в Житомирі. Причетних до дійства осіб ще не спіймали.

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Подробиці інциденту

Близько 8:15 27 березня до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи.

Вже на місці правоохоронці виявили в салоні легкового автомобіля травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення. Його госпіталізували до медичного закладу. Інші подробиці наразі невідомі.

Тепер поліцейські намагаються встановити та знайти причетних до події осіб.

Нагадаємо, зовсім нещодавно у Києві затримали чоловіка, який вчинив стрілянину зі свого балкону.

У Києві чоловік вчинив стрілянину з балкона

Ввечері 23 лютого у Києві в районі Позняки чоловік почав стріляти з вікна багатоповерхівки. Після цього він перейшов на балкон і продовжив стрілянину.

Налякані жителі будинку викликали правоохоронців та зафіксували це на відео.

Речник Нацполіції Дмитро Грищенко повідомив 24 Каналу, що по прибуттю представники патрульної поліції швидко встановили особу порушника. Зловмисник був напідпитку.

Також днями у Дарницькому районі затримали ще одного стрільця. Орендодавець гаража погрожував чоловіку фізичною розправою та навіть здійснив декілька пострілів йому в слід.

Коли орендар звернувся до правоохоронців, патрульні оперативно розшукали ймовірного порушника. Громадянин зізнався у скоєному та показав, де сховав зброю.