25 березня вранці на вулиці Стуса між смітників виявили понівечене тіло пенсіонерки. Про моторошну знахідку поліцію повідомили місцеві мешканці.

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Вбив бабусю

Як повідомляють ЗМІ, у жінки був розтрощений череп. Його шматки знайшли також у під'їзді. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зловмисника.

Незабаром його затримали. Ймовірним вбивцею 94-річної громадянки виявився її власний 27-річний онук.

Наразі він перебуває у СІЗО в очікуванні на вручення підозри та обрання запобіжного заходу. Тіло його бабусі направили на судово-медичну експертизу.

Поліція працює на місці вбивства у Нововолинську / Фото Буг

Розчленив власного сина

Про ще один випадок мотрошного вбивства у родинному колі розповіли у поліції Києва. Там затримали 55-річного чоловіка. За даними слідства, він зарізав та розчленив свого 37-річного сина.

Першою до правоохоронців звернулася власниця квартири, яку 33-річний чоловік орендував. Жінка розповіла, що її квартирант вже 3 місяці не виходить на зв'язок.

Згодом з'ясувалося, що востаннє потерпілий приходив в гості до свого батька. Це сталося у січні 2024 року. Під час застілля між родичами спалахнула сварка. Батько схопив ножа і вдарив ним у груди сина. Той помер на місці.

Прагнучи сховати сліди злочину, зловмисник відніс тіло жертви у ванну кімнату. Там протягом кількох днів він розчленовував труп. Частину він викинув у смітник, а решту – закопав у підвальному приміщенні свого гаража та залив бетоном.

Нагадаємо, що у Харкові жорстоко вбили балерину. У злочині зізнався її чоловік. Хоча не одразу. Спочатку він намагався заплутати слідство. Після розправи над дружиною він певний час вдавав, що вона жива. Зокрема, відповідав на її повідомлення.

За даними слідства, чоловік спочатку відрізав балерині руки та голову та закопав їх у лісі. Решту тіла жінки він пробував спалити у льосі. Пояснюючи свій вчинок, підозрюваний заявив, що зробив це через кохання.