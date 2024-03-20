У Німеччині поліцейські водолази знайшли тіло жінки в озері неподалік села Бад-Мінгольсхайм. Поліція припускає, що це мати вбитої 27-річної українки Маргарити Разаз, 51-річна Марина Стеценко. Раніше вона була оголошена зниклою безвісти.
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Після виявлення тіла Маргарити поліція активно розшукувала її матір, оскільки вона була головним та єдиним можливим свідком вбивства дівчини.
У вбивстві підозрюють російську пару
Наразі головними підозрюваними у вбивстві Маргарити є німець Марк О. (44 роки) та його дружина російського походження Інна (43 роки), які наразі перебувають під вартою. Саме в них після смерті Маргарити знайшли її новонароджену доньку. За попередньою версією, російська пара вбила Маргариту та Марину, щоб "забрати" собі немовля.
Німецькі ЗМІ повідомляють, що затримана за підозрою у вбивстві й викраденні дитини пара могла планувати свої дії заздалегідь.
Під час арешту п'ятитижнева дівчинка була взята під опіку неушкодженою і в якості запобіжного заходу доставлена в лікарню. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що вона є донькою вбитої жінки.
За даними видання Bild, над справою працюють близько 60 правоохоронців.
Убивство українки в Німеччині: що відомо
- Зранку 7 березня на березі Рейну біля популярної набережної поблизу німецького міста Гоккенгайм знайшли тіло 27-річної українки Маргарити Разаз. Його побачив чоловік, який проходив недалеко, та одразу викликав поліцію.
- Також зникли маленька донька та мама вбитої. Вони утрьох проживали в притулку для біженців у районі Рейн-Неккар.
- Востаннє Маргариту, її дочку та матір бачили в місцевому ресторані. У соцмережах повідомляють, що жінки зустрічалися з новою знайомою Інною з Вальдорфа, яка нібито допомагає біженцям з України. Журналісти уточнили, що акаунти Інни в телеграмі та інших соцмережах зникли.
- Згодом немовля загиблої жінки вдалося відшукати в чоловіка та жінки. Дівчинку знайшли живою. Їй на момент загибелі матері було тільки п'ять тижнів. Дитину, яку забрали з рук підозрюваних, обстежили в лікарні. Після цього немовля передали під опіку управління у справах молоді.