У Німеччині поліцейські водолази знайшли тіло жінки в озері неподалік села Бад-Мінгольсхайм. Поліція припускає, що це мати вбитої 27-річної українки Маргарити Разаз, 51-річна Марина Стеценко. Раніше вона була оголошена зниклою безвісти.

Читайте також У Житомирі чоловік напав на співробітника ТЦК: за справу взялася поліція

Після виявлення тіла Маргарити поліція активно розшукувала її матір, оскільки вона була головним та єдиним можливим свідком вбивства дівчини.

У вбивстві підозрюють російську пару

Наразі головними підозрюваними у вбивстві Маргарити є німець Марк О. (44 роки) та його дружина російського походження Інна (43 роки), які наразі перебувають під вартою. Саме в них після смерті Маргарити знайшли її новонароджену доньку. За попередньою версією, російська пара вбила Маргариту та Марину, щоб "забрати" собі немовля.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що затримана за підозрою у вбивстві й викраденні дитини пара могла планувати свої дії заздалегідь.

Під час арешту п'ятитижнева дівчинка була взята під опіку неушкодженою і в якості запобіжного заходу доставлена в лікарню. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що вона є донькою вбитої жінки.

За даними видання Bild, над справою працюють близько 60 правоохоронців.

Убивство українки в Німеччині: що відомо