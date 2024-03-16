Поліція підтвердила, що 27-річна Маргарита з України, яка проживала у притулку для біженців із матір'ю та 5-тижневою донькою, померла внаслідок насильницької смерті. Немовля та матір вбитої жінки зникли, але поліцейські вже знайшли дитину.
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Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві
Правоохоронці знайшли дитину вбитої Маргарити у пари громадян Росії 43-х та 44-х років відповідно. Наразі вони головні підозрювані.
Їх вже затримали. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Матір Маргарити, Марину, досі не знайшли. Видання Bild пише, що, за попередньою версією, російська пара вбила Маргариту та Марину, щоб "забрати" собі немовля.
Що передувало
- Зранку 7 березня на березі Рейну біля популярної набережної біля німецького міста Гоккенгайм знайшли тіло 27-річної українки Маргарити Разаз. Його побачив чоловік, який проходив повз та одразу викликав поліцію.
- За даними правоохоронців, Маргариту раніше вважали зниклою безвісти, однак інформації щодо термінів вони не оприлюднювали.
- Також зникли її маленька донька та мама. Вони утрьох проживали у притулку для біженців у районі Рейн-Неккар.
- Востаннє Маргариту, її дочку та матір бачили у місцевому ресторані. Знайома родини Аріна Якубовська розповіла, що жінки зустрічалися з новою знайомою Інною із Вальдорфа, яка нібито допомагає біженцям з України. Журналісти уточнили, що акаунти Інни у телеграмі та інших соцмережах зникли.
- Поки що не повідомлялося, чи Інна із Вальдорва і є тією росіянкою, в якої знайшли дитину.
- Також німецькі видання повідомляють, що 51-річна Марина Стеценко, мама загиблої українки, вважається головним свідком як у смерті жінки, так і у зникненні її маленької доньки.
- За даними видання Bild, над справою працюють близько 60 правоохоронців.