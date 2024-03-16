Поліція підтвердила, що 27-річна Маргарита з України, яка проживала у притулку для біженців із матір'ю та 5-тижневою донькою, померла внаслідок насильницької смерті. Немовля та матір вбитої жінки зникли, але поліцейські вже знайшли дитину.

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Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві

Правоохоронці знайшли дитину вбитої Маргарити у пари громадян Росії 43-х та 44-х років відповідно. Наразі вони головні підозрювані.

Їх вже затримали. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Матір Маргарити, Марину, досі не знайшли. Видання Bild пише, що, за попередньою версією, російська пара вбила Маргариту та Марину, щоб "забрати" собі немовля.

Марина Стеценко, яку розшукують правоохоронці:

Що передувало