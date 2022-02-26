Стрельба и взрывы на улицах Одессы: появилось видео перестрелок

26 февраля 2022 , 18:26
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал "Х**вая Одесса"

На улицах Одессы 26 февраля зафиксировали стрельбу и взрывы. Видео, на котором слышны автоматные очереди, обнародовали очевидцы.

Известно, что утром 26 февраля в Одессе шли мощные бои. Украинские военнослужащие продолжают разбивать российских захватчиков.

Важно В Сумах артобстрел – объявили тревогу

Кроме Одессы, мощные боевые действия идут в Херсоне и Николаеве. Это направление считается приоритетным для страны-агрессора.

Стрельба и взрывы на улицах Одессы: смотрите видео

 

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Альона Захарова