Стрельба и взрывы на улицах Одессы: появилось видео перестрелок
26 февраля 2022 , 18:26Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Х**вая Одесса"
На улицах Одессы 26 февраля зафиксировали стрельбу и взрывы. Видео, на котором слышны автоматные очереди, обнародовали очевидцы.
Известно, что утром 26 февраля в Одессе шли мощные бои. Украинские военнослужащие продолжают разбивать российских захватчиков.
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Кроме Одессы, мощные боевые действия идут в Херсоне и Николаеве. Это направление считается приоритетным для страны-агрессора.
Стрельба и взрывы на улицах Одессы: смотрите видео