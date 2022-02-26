Стрельба и взрывы на улицах Одессы: появилось видео перестрелок

На улицах Одессы 26 февраля зафиксировали стрельбу и взрывы. Видео, на котором слышны автоматные очереди, обнародовали очевидцы.

Известно, что утром 26 февраля в Одессе шли мощные бои. Украинские военнослужащие продолжают разбивать российских захватчиков.

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Кроме Одессы, мощные боевые действия идут в Херсоне и Николаеве. Это направление считается приоритетным для страны-агрессора.

Стрельба и взрывы на улицах Одессы: смотрите видео

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