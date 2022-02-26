В Сумах дальше опасно. Местных жителей призывают бежать в укрытие.

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Тревога в Сумах

Приблизительно в 18:27 в Сумах объявили тревогу. В городе возникла угроза артобстрела. Людей просят оставаться в хранилищах до исчезновения опасности.

Напомним, Сумская военная администрация обнародовала видео обстрелов города . Они произошли на улице Белопольского пути. Украинские военные достойно ответили противнику.