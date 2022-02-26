У Сумах далі небезпечно. Місцевих жителів закликають бігти в укриття.

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Тривога в Сумах

Приблизно о 18:27 у Сумах оголосили тривогу. У місті виникла загроза артобстрілу. Людей просять залишатися у сховищах до зникнення небезпеки.

Нагадаємо, Сумська військова адміністрація оприлюднила відео обстрілів міста. Вони сталися на вулиці Білопільський шлях. Українські військові гідно відповіли ворогу.

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