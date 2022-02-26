Стрілянина та вибухи на вулицях Одеси: з'явилось відео перестрілок
26 лютого 2022 , 18:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Х**вая Одесса"
На вулицях Одеси 26 лютого зафіксували стрілянину та вибухи. Відео, на якому чуто автоматні черги, оприлюднили очевидці.
Відомо, що зранку 26 лютого в Одесі йшли потужні бої. Українські військовослужбовці продовжують розбивати російських загарбників.
Важливо У Сумах артобстріл – оголосили тривогу
Крім Одеси, потужні бойові дії йдуть у Херсоні та Миколаєві. Цей напрямок вважається пріоритетним для країни-агресора.
Стрілянина та вибухи на вулицях Одеси: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.