Стрілянина та вибухи на вулицях Одеси: з'явилось відео перестрілок

На вулицях Одеси 26 лютого зафіксували стрілянину та вибухи. Відео, на якому чуто автоматні черги, оприлюднили очевидці.

Відомо, що зранку 26 лютого в Одесі йшли потужні бої. Українські військовослужбовці продовжують розбивати російських загарбників.

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Крім Одеси, потужні бойові дії йдуть у Херсоні та Миколаєві. Цей напрямок вважається пріоритетним для країни-агресора.

Стрілянина та вибухи на вулицях Одеси: дивіться відео

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