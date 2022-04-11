В стрельбе в ночном клубе США убили 2 человека и 10 ранили

В городе Сидар-Рапидс в США произошла стрельба в ночном клубе. Два человека погибли, а 10 ранены.

Стрельба произошла в ночном клубе Taboo. Очевидцы говорят, что стрелок был всего один.

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Произошедшее чрезвычайно тревожно, и в это время я просто помогаю полиции,

– сказал владелец клуба Мод Уильямс.

По его словам, о стрельбе он мало что знает.

Полиция также не говорит, что могло привести к трагедии и арестовано ли уже подозреваемого. Там только заверили, что угрозы населению города больше нет. Секретна также информация о состоянии раненых.

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