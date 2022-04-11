У стрілянині в нічному клубі США вбили 2 людей і 10 поранили

У місті Сідар-Рапідс у США відбулась стрілянина в нічному клубі. Дві людини загинули, а 10 поранені.

Стрілянина сталася в нічному клубі Taboo. Очевидці кажуть, що стрілок був лише один.

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Те, що сталося, надзвичайно тривожно, і в цей час я просто допомагаю поліції,

– сказав власник клубу Мод Вільямс.

За його словами, про стрілянину він мало що знає.

Поліція також не каже, що могло призвести до трагедії і чи заарештували вже підозрюваного. Там тільки запевнили, що загрози для населення міста більше нема. Секретною також є інформація про стан поранених.

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