У стрілянині в нічному клубі США вбили 2 людей і 10 поранили
11 квітня 2022 , 08:38Читать новость на русском
Джерело:NBC
У місті Сідар-Рапідс у США відбулась стрілянина в нічному клубі. Дві людини загинули, а 10 поранені.
Стрілянина сталася в нічному клубі Taboo. Очевидці кажуть, що стрілок був лише один.
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Те, що сталося, надзвичайно тривожно, і в цей час я просто допомагаю поліції,
– сказав власник клубу Мод Вільямс.
За його словами, про стрілянину він мало що знає.
Поліція також не каже, що могло призвести до трагедії і чи заарештували вже підозрюваного. Там тільки запевнили, що загрози для населення міста більше нема. Секретною також є інформація про стан поранених.
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