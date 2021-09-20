Стрелка из Пермского университета задержали

В государственном университете Перми 20 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу. Администрация университета заявила, что нападавшего уже задержали.

Стрелка ранили

По информации СМИ нападающего зовут Тимур Бекмансуров. При задержании его сильно ранили. Медики оказывали мужчине помощь.

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Информацию о задержании стрелка подтвердили в министерстве внутренних дел России. Впоследствии губернатор Пермского края заявил, что нападавший умер, пишет "Дождь".

Что известно о предполагаемом нападающем

По данным Mash, 18-летний Бекмансуров накануне рассказал о своих планах в соцсетях. Он заявил, что "мечтал об этом давно". Стрелок в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала он хотел атаковать бывшую школу, однако решил, что она "неприятное место для того, чтобы провести последние 10 минут жизни".

Стрельба в Перми: детали