Стрілка з Пермського університету затримали

У державному університеті Пермі 20 вересня невідомий чоловік відкрив стрілянину. Адміністрація університету заявила, що нападника вже затримали.

Стрілка ранили

За інформацією ЗМІ нападника звати Тимур Бекмансуров. При затриманні його сильно поранили. Медики надавали чоловіку допомогу.

Важливо Студенти забарикадувались в аудиторіях: з'явилось відео зі стрілком в університеті Пермі

Інформацію про затримання стрілка підтвердили у міністерстві внутрішніх справ Росії. Згодом губернатор Пермського краю заявив, що нападник помер, пише "Дождь".

Що відомо про ймовірного нападника

За даними Mash, 18-річний Бекмансуров напередодні розповів про свої плани у соцмережах. Він заявив, що "мріяв про це давно". Стрілок у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад. Спершу він хотів атакувати колишню школу, однак вирішив, що вона "неприємне місце для того, щоб провести останні 10 хвилин життя".

Стрілянина у Пермі: деталі