Стрілка з Пермського університету затримали
Джерело:ТАСС
У державному університеті Пермі 20 вересня невідомий чоловік відкрив стрілянину. Адміністрація університету заявила, що нападника вже затримали.
Стрілка ранили
За інформацією ЗМІ нападника звати Тимур Бекмансуров. При затриманні його сильно поранили. Медики надавали чоловіку допомогу.
Важливо Студенти забарикадувались в аудиторіях: з'явилось відео зі стрілком в університеті Пермі
Інформацію про затримання стрілка підтвердили у міністерстві внутрішніх справ Росії. Згодом губернатор Пермського краю заявив, що нападник помер, пише "Дождь".
Що відомо про ймовірного нападника
За даними Mash, 18-річний Бекмансуров напередодні розповів про свої плани у соцмережах. Він заявив, що "мріяв про це давно". Стрілок у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад. Спершу він хотів атакувати колишню школу, однак вирішив, що вона "неприємне місце для того, щоб провести останні 10 хвилин життя".
Стрілянина у Пермі: деталі
- Зранку 20 вересня невідомий з вогнепальною зброєю проник на територію кампуса Пермського університету і відкрив стрілянину на вулиці.
- Налякані студенти вистрибували прямо з вікон будівлі, частина – забарикадувалася в аудиторіях.
- Адміністрація вишу рекомендувала усім зачинитися в аудиторіях і не виходити з них.
- Наразі відомо про 8 загиблих та щонайменше 19 постраждалих під час стрілянини.
- У Слідчому комітеті Росії повідомили, що відкрили кримінальну справу за вбивство двох та більше осіб.