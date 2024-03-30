Россиянка устроила стриптиз на борту самолета: соседа пришлось прятать от такой "любви"

На борту самолета, следовавшего в Москву 30 марта случился необычный инцидент. Там пьяная россиянка начала вести себя очень любвеобильно и уж слишком откровенно флиртовала со своим соседом по сиденью.

Очевидцы убеждают, что она едва не танцевала на борту самолета стриптиз. Мужчину, ставшего объектом внимания россиянки, пришлось продолжать полет в кабине бортпроводников.

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Стриптиз на борту

На борту самолета Тбилиси – Москва россиянка, которая перебрала джин-тоником, устроила настоящее представление. Как утверждают другие пассажиры, сначала она вела себя спокойно, однако когда борт поднялся в воздух она "расслабилась".

Женщина начала обнажать части своего тела, вести себя неадекватно и проявляла чрезмерное внимание к мужчине, место которого было рядом. Несмотря на попытки бортпроводников и командира воздушного судна успокоить женщину, она продолжала приставать к соседу. В конце концов, экипаж был вынужден отсадить мужчину в отсек для бортпроводников, где он и продолжил остаток полета.

Российская "танцовщица" и пассажир, которого отсадили / российские СМИ

Уже в московском аэропорту любвеобильную женщину встретили правоохранители. Россиянку отвели в участок для проведения беседы и выяснения всех обстоятельств инцидента.

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