Росіянка влаштувала стриптиз на борту літака: сусіда довелося ховати від такої "любові"

На борту літака, що прямував до Москви 30 березня трапився незвичний інцидент. Там п'яна росіянка почала поводити себе дуже велелюбно і аж надто відверто фліртувала з своїм сусідом по сидінню.

Очевидці переконують, що вона ледь не танцювала на борту літака стриптиз. Чоловіка, що став об'єктом уваги росіянки, довелося продовжувати політ у кабіні бортпровідників.

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Стриптиз на борту

На борту літака Тбілісі – Москва росіянка, яка перебрала джин-тоніком, влаштувала справжню виставу. Як стверджують інші пасажири, спочатку вона поводила себе спокійно, однак коли борт піднявся у повітря вона "розслабилася".

Жінка почала оголювати частини свого тіла, поводитися неадекватно та проявляла надмірну увагу до чоловіка, місце якого було поряд. Попри спроби бортпровідників та командира повітряного судна заспокоїти жінку, вона продовжувала чіплятися до сусіда. Врешті-решт, екіпаж був змушений відсадити чоловіка у відсік для бортпровідників, де він і продовжив решту польоту.

Російська "танцівниця" та пасажир, якого відсадили / російські ЗМІ

Уже в московському аеропорту велелюбну жінку зустріли правоохоронці. Росіянку відвели до відділку для проведення бесіди та з'ясування всіх обставин інциденту.

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