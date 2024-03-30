Обох школярів вдалося витягнути з полону багна, однак без допомоги рятувальників не обійшлося. Один з постраждалих внаслідок інциденту залишився без ботинка.
Дивіться також "Відірвало на**й": російський Су-34 зачепив ЛЕП, чим лишив без світла частину Воронежа
Полон у Солнєчногорську
У місті Солнєчногорськ, що у Підмосков'ї, через недбалість місцевої влади, яка не попіклувалася про зливи води та важку техніки, утворилося справжнє болото. Зазначалося, що раніше у центрі міста стояла ковзанка, проте після її демонтажу комунальники залишили там гору піску, який, змішавшись із водою, перетворився на справжню пастку.
Діти застрягли у багні: дивіться відео
У мережі публікують відео, на яких двоє школярів застрягли у трясовині, які утворилася прямо на центральній площі. Так, одного хлопчика вдалося витягнути одразу. Проте він був весь у бруді, а також втратив один ботинок.
Спроби порятунку другого хлопчика місцевими: дивіться відео
Іншого ж хлопчика трясовина утримувала сильніше. Місцеві спочатку намагалися самостійно звільнити дитину – навіть використовували лопати – однак нічого не вдавалося. Очевидці викликали рятувальників, які вже витягнули дитину з болота.
На порятунок малечі прибули рятувальники: дивіться відео
Новини Росії
- Вранці 30 березня у бізнес-центрі Внуково невідомий залишив записку з погрозами. На ньому той вимагав "по-хорошому піти, інакше живими не залишитеся". На місце прибули співробітники поліції. Також чекали на кінологів.
- У різних містах Росії поліція затримує людей через коментарі про теракт у "Крокусі". Їх звинувачують у підтримці тероризму. Наприклад, один з затриманих написав у фейсбуці: "Чому Крокус, а не Кремль?".
- У самісінькому центрі Курська 27 березня сталася ДТП. Автобус протаранив кілька автомобілів, внаслідок чого один із них вибухнув. Це сталося через газовий балон, який був всередині транспорту. Наприкінці автобус врізався у "Волгабас", який стояв на зупинці.