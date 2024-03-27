Спочатку російськими телеграм-каналами почали поширювати відео та фото, на яких можна було побачити палаючі авто. Згодом стало відомо, що у Курську сталася ДТП, під час якої автобус протаранив кілька транспортних засобів.

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Після ДТП стався потужний вибух

РосЗМІ писали, що на вулиці Дзержинського внаслідок зіткнення спалахнули автівки УАЗ та "Лада Ларгус". Спочатку інформації про постраждалих не було.

Потім надійшло повідомлення, що на тій же вулиці автобус протаранив зупинку на зустрічній стороні та зіткнувся з іншим автобусом. За словами очевидців, водій намагався уникнути зіткнення.

Момент ДТП зняли камери спостереження: дивіться відео

Пізніше у мінтрансі пояснили, що ж сталося насправді на вулиці Дзержинського. Як з'ясувалося, автобус ЛіАЗ 2011 року випуску рухався вниз вулицею Дзержинського за маршрутом 71М. На схилі водій виявив, що у транспортного засобу відмовили гальма. Він намагався здійснити екстрене гальмування, але йому це не вдалося.

Внаслідок ДТП вибухнув один з автомобілів: дивіться відео

Тому водій і скоїв наїзд на інші транспортні засоби, які були на дорозі в той момент. Відомо, що внаслідок зіткнення одна з автівок спалахнула. За наявною інформацією, в одному з авто вибухнув газовий балон, через що воно і спалахнуло. Потім автобус врізався у "Волгабас", який стояв на зупинці.

Очевидці зняли, як горять автомобілі: дивіться відео

Кажуть, що попередньо немає жертв. Відомо, що водій УАЗа, який внаслідок зіткнення спалахнув, доправлений до обласної лікарні. Інформацію про це повідомив перший заступник міністра транспорту і автодоріг Алєксандр Васильченко.

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Що стосується постраждалих, то їхня кількість постійно зростала. Спочатку писали про шістьох, потім – вісьмох. Невдовзі надійшла інформація вже про десятьох, зокрема двох дітей. Шістьох госпіталізували. Відомо, що важких травм зазнав саме водій УАЗа.

У Курську автобус влетів у кілька авто і зупинку / Фото з соцмереж

Відомо, що на місці ДТП працювали 4 екіпажі ДПС. Тимчасово зупинили рух транспорту двома смугами з боку Красної площі до Центрального ринку.