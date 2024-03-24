Це чергова демонстрація того, що російським загарбникам на українській землі не раді. Відомо, що Ніколай Хван з незрозумілих причин приїхав на окуповану частину Запорізької області. Там же він загинув, перебуваючи у власній автівці.

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Врізався у військовий "Урал"

Як зазначають у російському виданні ASTRA, Ніколай Хван врізався у військовий "Урал". Внаслідок цього він загинув.

Як кажуть у ЗМІ, радник глави Тиви Ніколай Хван вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з військовим "Уралом" і загинув на місці.

За наявною інформацією, сталося це ввечері 23 березня. Самоліквідація окупанта відбулася поблизу тимчасово окупованої Нововасилівки, що розкинулася на схід від Мелітополя.

ДТП сталася поблизу Нововасилівки, що на Запоріжжі: дивіться на карті

А тепер про деталі. Сам Ніколай Хван перебував за кермом свого KIA Sportage. В'їхав він в "Урал", за кермом якого перебував російський загарбник з 291-го гвардійського полку збройних сил Росії, який дислокується у Чечні. Звернімо увагу, що військовий, який керував вантажівкою, відбувся легким переляком, чого не скажеш про Хвана.

Що відомо про Ніколая Хвана

Відомо, що Ніколай Хван свого часу був депутатом законодавчих зборів у Новосибірській області.

До 2010 року він працював на посаді директора управління замовника з будівництва підземних транспортних споруд Новосибірська.

Зауважимо, що на цій посаді ним зацікавилися правоохоронці. А все тому, що Хван спіймався на розтраті 200 тисяч рублів, які належали підприємству.

Відомо, що тоді Нікола Хвана навіть почали судити. Правда, засудили його лише на два роки позбавлення волі, і то умовно.

Якщо говорити про його останнє місце праці, то окупант був радником глави Тиви.

Наостанок звернімо увагу на актуальну статистику втрат ворога. Станом на ранок 24 березня у Генштабі відзвітували про те, що за минулу добу вдалося ліквідувати 990 російських загарбників. А от від початку повномасштабного вторгнення – 436 750 бійців так званої "другої армії світу".