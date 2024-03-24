Это очередная демонстрация того, что российским захватчикам на украинской земле не рады. Известно, что Николай Хван по непонятным причинам приехал на оккупированную часть Запорожской области. Там же он погиб, находясь в собственной машине.

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Врезался в военный "Урал"

Как отмечают в российском издании ASTRA, Николай Хван врезался в военный "Урал". В результате этого он погиб.

Как говорят в СМИ, советник главы Тывы Николай Хван вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с военным "Уралом" и погиб на месте.

По имеющейся информации, это произошло вечером 23 марта. Самоликвидация оккупанта произошла вблизи временно оккупированной Нововасильевки, раскинувшейся к востоку от Мелитополя.

ДТП произошло вблизи Нововасильевки, что на Запорожье: смотрите на карте

А теперь о деталях. Сам Николай Хван находился за рулем своего KIA Sportage. Въехал он в "Урал", за рулем которого находился российский захватчик из 291-го гвардейского полка вооруженных сил России, который дислоцируется в Чечне. Обратим внимание, что военный, который управлял грузовиком, отделался легким испугом, чего не скажешь о Хване.

Что известно о Николае Хвана

Известно, что Николай Хван в свое время был депутатом законодательного собрания в Новосибирской области.

До 2010 года он работал в должности директора управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Новосибирска.

Заметим, что на этой должности им заинтересовались правоохранители. А все потому, что Хван попался на растрате 200 тысяч рублей, которые принадлежали предприятию.

Известно, что тогда Никола Хвана даже начали судить. Правда, осудили его лишь на два года лишения свободы, и то условно.

Если говорить о его последнем месте работы, то оккупант был советником главы Тывы.

Напоследок обратим внимание на актуальную статистику потерь врага. По состоянию на утро 24 марта в Генштабе отчитались о том, что за минувшие сутки удалось ликвидировать 990 российских захватчиков. А вот с начала полномасштабного вторжения – 436 750 бойцов так называемой "второй армии мира".