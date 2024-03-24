Российская армия теряет не только личный состав, но и технику. За более чем 2 года полномасштабной войны враг потерял тысячи единиц техники.
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Актуальные потери врага
С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 436 750 (+990) человек,
- танков – 6876 (+24),
- боевых бронированных машин – 13 158 (+28),
- артиллерийских систем – 10 855 (+44),
- РСЗВ – 1018 (+0),
- средства ПВО – 723 (+0),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 510 (+47),
- крылатые ракеты – 1 992 (+0),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 407 (+63),
- специальная техника – 1 778 (+10).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны также нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному складу противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 артиллерийском средства, 1 станции РЭБ и 1 радиолокационной станции оккупантов.
Сколько оккупантов ликвидировали российские добровольцы
Российские добровольцы из легиона "Свобода России", Российского добровольческого батальона и Сибирского батальона уже вторую неделю проводят рейд на территории Белгородской и Курской областей. За это время они нанесли путинской армии немалые потери.
Так, ликвидировали уже более 1500 человек, из которых 651 убит, а еще почти 1000 – получили ранения. Кроме того, добровольцы также уничтожают российскую технику – за более чем неделю Россия в Белгородской и Курской областях потеряла 121 единицу техники, а еще около 50 – было подбито.
В то же время, оккупанты продолжают наносить авиаудары по собственной территории. По подсчетам добровольцев, с начала рейда Россия уже сбросила 323 бомбы на территориях Белгородской и Курской областей.