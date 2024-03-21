За чуть более чем неделю боевых действий в Белгородской области российская армия потеряла более 1500 человек. Об этом во время пресс-конференции рассказали представители российских добровольческих формирований, передает 24 Канал.

Смотрите также Рейд российских добровольцев: бойцы рассказали откуда получают оружие и технику

Потери российской армии

Российские добровольцы рассказали, что общие потери российских войск за неделю активных боевых действий в Белгородской области составляют более 1500 человек. Из них 651 военный погиб, а 980 получили ранения. В плен удалось взять 37 российских военных.

Также были уничтожены десятки единиц вражеской техники. Бойцам удалось уничтожить 121 единицу техники. Еще 50 единиц техники было выведено из строя.



Количество уничтоженной российской техники / фото легиона "Свобода России"

По словам представителя легиона "Свобода России", добровольцам за несколько дней спецоперации удалось освободить два населенных пункта от путинского режима.

Также представители легиона отметили, что оккупанты обстреливали территорию Белгородской и Курской областей управляемыми авиабомбами. По их подсчетам, с начала рейда добровольцев россияне сбросили на свои же территории 323 бомбы.

Рейд российских добровольцев: последние новости