Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" "Цезарь", который отметил, что на сегодня российские добровольцы контролируют населенные пункты Горьковское и Козинка в Белгородской области. Противнику не удается их выбить оттуда.

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У противника численное преимущество

При этом российская армия применяет на территории России те же методы ведения войны, что и на территории Украины.

Речь идет о массированном артиллерийском огне, реактивных системах залпового огня, применении авиации. Несмотря на то, что там находятся граждане России, Путину все равно, кого ликвидировать. Главное для него – показать, что ситуация под контролем,

– отметил "Цезарь".

Всем известны методы российской власти: политические убийства, где-то кого-то застрелить, отравить "Новичком", сгноить в тюрьме. Как отметил заместитель командира Легиона "Свобода России", с добровольцами – сложнее, потому что против них применить эти методы у россиян не получается.

В то же время противник имеет численное преимущество, активно использует артиллерию, авиацию, FPV-дроны. Он учится, делает выводы, становится сильнее.

"Мы это прекрасно понимаем, и также приобретаем силу, растем", – отметил заместитель командира Легиона "Свобода России".

Прикрываются гражданскими

Проводя операцию на территории России, добровольцы столкнулись с ситуациями, когда российские власти прикрывались мирными жителями на своей территории, обустраивая позиции возле жилых домов.

"Все эти истории известны еще с 2014 года во время вторжения России на Донбасс. Сейчас происходит то же самое. Россиянам не жаль ни украинское мирное население, ни граждан России. Наоборот, они пытаются максимально прикрываться гражданскими. Ничего по настоящему военного, честного от них не стоит ждать", – уверен "Цезарь".

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