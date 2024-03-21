Они также добавили, что их арсенал часто дополняется боевыми "трофеями". Об этом рассказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Откуда у российских добровольцев оружие

Барановский рассказал, что во время пребывания в Украине российские добровольцы являются военнослужащими ВСУ и имеют такие же права и обязанности, как и украинские военные. Он подчеркнул, что когда они находятся на территории России, они уже не военнослужащие ВСУ.

Когда мы идем на территорию России – мы уже не военнослужащие ВСУ, которые взяли в руки оружие. Какое оружие? Трофейное оружие, перетрофеенное оружие. Часто оружие и техника переходят из рук в руки и мы этим пользуемся,

– отметил боец легиона.

Также он добавил, что российские добровольцы используют технику украинского производства, поскольку действуют как полноценное украинское подразделение на территории Украины и повстанческое подразделение, когда идут с рейдом на территорию России.

В свою очередь командир РДК заметил, что не стоит занижать потенциал современных военторгов, продающих разнообразное стрелковое оружие, танки, системы реактивного залпового огня и прочее, начиная с 2014 года. Также он рассказал, что у бойцов РДК в распоряжении есть грузовик "Ахмат".

"Пользуясь случаем, передаю благодарность руководству Чеченской Республики за этот невольный подарок, который они нам сделали. У нас теперь есть и Тигр. Это тоже аналог бронированного небольшого транспорта. Мы полагаемся на трофейную технику", – заявил Никитин.

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