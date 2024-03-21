Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что ударом по Белгороду российские добровольцы ответили за атаку на Киев. К слову, Россия в ночь на 21 марта массированно атаковала украинскую столицу.

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Есть жертвы

По словам бойца, в результате утренней атаки по военному объекту в Белгороде девять военнослужащих России были ликвидированы.

Также были уничтожены еще пять членов так называемых добровольческих формирований.