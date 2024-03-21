Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час пресконференції заявив, що ударом по Бєлгороду російські добровольці відповіли за атаку на Київ. До слова, Росія вночі проти 21 березня масовано атакувала українську столицю.

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Є жертви

За словами бійця, внаслідок ранкової атаки по військовому об'єкту в Бєлгороді дев'ять військовослужбовців Росії були ліквідовані.

Також було знищено ще п'ятьох членів так званих "добровольчих формувань".

Водночас у Бєлгороді оголошували тривогу всього на 20 хвилин. Там пролунало кілька вибухів. Російські телеграм-канали поширювали наслідки ранкової атаки. Так, на опублікованих кадрах зафіксовані пошкодження будівель у кількох районах Бєлгорода. Зокрема, шибки повибивало в "Бєлгород Арені".

Тим часом у міноборони Росії заявили, що над Бєлгородською областю знищили 10 снарядів з ракетної установки залпового вогню Vampire.

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