Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час пресконференції заявив, що ударом по Бєлгороду російські добровольці відповіли за атаку на Київ. До слова, Росія вночі проти 21 березня масовано атакувала українську столицю.
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Є жертви
За словами бійця, внаслідок ранкової атаки по військовому об'єкту в Бєлгороді дев'ять військовослужбовців Росії були ліквідовані.
Також було знищено ще п'ятьох членів так званих "добровольчих формувань".
Водночас у Бєлгороді оголошували тривогу всього на 20 хвилин. Там пролунало кілька вибухів. Російські телеграм-канали поширювали наслідки ранкової атаки. Так, на опублікованих кадрах зафіксовані пошкодження будівель у кількох районах Бєлгорода. Зокрема, шибки повибивало в "Бєлгород Арені".
Тим часом у міноборони Росії заявили, що над Бєлгородською областю знищили 10 снарядів з ракетної установки залпового вогню Vampire.
Чи допомагає ГУР російським добровольцям
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України сприяє діяльності російських добровольчих формувань на території Росії, які ведуть боротьбу проти путінського режиму, заявив представник ГУР Андрій Юсов.
- Він пояснив, що вони прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях.
- Саме тому Україна має їм сприяти, адже вони ведуть боротьбу проти Путіна.