Путин, как и обычно, высказывает ничем не подкрепленные угрозы повстанцам, мол, наказание будет ждать каждого "поименно". Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова отметила 24 Каналу, что такие заявления Путина транслируют только одно – он боится.

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В головах кремлевских властителей вообще никак не укладывалось, что россияне могут с оружием в руках бороться с режимом Путина. Это действительно единственное, что может напугать его, поскольку до сих пор такой силы сопротивления еще не было.

Это означает, что Путин боится,

– отметила Курносова.

Больше недели прокремлевские силы не могут вытеснить российских добровольцев. Ольга Курносова все же считает, что это восстание, как бы не хотелось, но не достигает своих целей на все 100%.

Чем больше будет таких операций – тем больше и быстрее территория России будет освобождаться от Путина, его тирании и приспешников. В таком случае это будет возможно,

– сказала оппозиционерка.

Курносова также рассказала, что есть активисты, которые готовы провести собрание по утверждению независимости Белгородской Республики.

Часть людей живет в Белгороде, часть находится в эмиграции, но это очень возможный вариант. Уже даже есть флаг независимой Белгородщины,

– отметила Курносова.

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