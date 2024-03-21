За трохи більше ніж тиждень бойових дій у Бєлгородській області російська армія втратила понад 1500 осіб. Про під час пресконференції розповіли представники російських добровольчих формувань, передає 24 Канал.

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Втрати російської армії

Російські добровольці розповіли, що загальні втрати російських військ за тиждень активних бойових дій у Бєлгородській області становлять понад 1500 осіб. З них 651 військовий загинув, а 980 отримали поранення. У полон вдалося взяти 37 російських військових.

Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки. Бійцям вдалося знищити 121 одиницю техніки. Ще 50 одиниць техніки було виведено з ладу.



Кількість знищенної російської техніки / фото легіону "Свобода Росії"

За словами представника легіону "Свобода Росії", добровольцям за декілька днів спецоперації вдалося звільнити два населені пункти від путінського режиму.

Також представники легіону зауважили, що окупанти обстрілювали територію Бєлгородської та Курської областей керованими авіабомбами. За їх підрахунками, з початку рейду добровольців росіяни скинули на свої ж території 323 бомби.

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