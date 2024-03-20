Про це 24 Каналу розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" Цезар, додавши, що чимало російських солдатів і офіцерів не хочуть воювати. Вони намагаються різними способами уникнути участі в бойових діях.
До теми Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон
Хто саме приєднується до Легіону
Далеко не всі російські військові підтримують війну. Багато хто виїжджає за кордон, а якщо має можливість, то переходить до Легіону. Так само роблять цивільні. Їхня кількість зростає, особливо після проведення подібних операцій.
Це вже третій рейд на територію Росії. Кожен з них викликає інформаційний сплеск, бо це, мабуть, єдиний метод, яким можна відсторонити Владіміра Путіна від влади. Рішучі люди приходять до нас,
– наголосив Цезар.
Він додав, що у Росії є багато прихильників загиблого "опозиціонера" Олексія Навального. Вони зрозуміли, що мирний протест не працює, тому зараз дуже розчаровані. Тепер ці люди приєднуються до Легіону. Крім цього, добровольці постійно звертаються до російської опозиції та закликають її згуртуватися.
Чи намагалась ФСБ заслати своїх агентів
Для того, щоб потрапити до лав підрозділу, треба пройти ретельний відбір. Якщо росіяни хочуть приєднатися до добровольців, то важливо робити це тільки через офіційний чат-бот.
ФСБ створює десятки підставних каналів. Люди передають туди свої дані, їх арештують, а потім показують це по російському телебачені й кажуть нібито вони є українськими шпигунами,
– розповів Цезар.
Саме тому треба користуватися лише офіційним сайтом. У такому випадку інформація про людину зберігатиметься на окремих захищених серверах і ні до кого стороннього не потрапить.
"Противнику ще не вдалося заслати до наших рядів шпигунів. Наша Служба безпеки працює", – наголосив заступник командира Легіону "Свобода Росії".
Рейд російських добровольців: актуальні новини
- Операція добровольців почалася 12 березня 2024 року. Після тижня бойових дій бійці прозвітували про втрати противника. За цей час вдалося ліквідувати 1,5 тисячі окупантів, взяти в полон майже 30, а також знищити артилерійські установки й три десятки одиниць легкої бронетехніки. Інформаційно-політичні результати перевершують навіть військові.
- Добровольці заявляють, що їхня операція триватиме далі й вони демілітаризовуватимуть Росію. Серед головних результатів рейду виокремлюють те, що їм вдалося суттєво перешкодити проведенню виборів у Бєлгородській та Курській областях, а також вплинути на імідж Путіна. Вони наголошують, що у російській владі будуть перестановки, "чиїсь голови полетять".
- ГУР сприяє роботі російських добровольців. Це пояснюють тим, що колись ці військові прийшли на територію України, щоб звільнити її від російських окупантів. Тепер наша держава має допомогти їм у боротьбі з Путіним і його армією. Речник ГУР зауважив, що це обов'язок України.