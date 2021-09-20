Студенты забаррикадировались в аудиториях: появилось видео стрельбы в университете Перми

В России, в университете Перми, 20 сентября неизвестный устроил стрельбу. Напуганные студенты забаррикадировались в аудиториях, а часть выпрыгнула из окон.

Студенты опубликовали видео из университета

Пермский государственный университет опубликовал обращение к студентам и преподавателям. Администрация вуза призвала всех закрыться в аудиториях и не выходить.

Важно Студенты выпрыгивают из окон: в России устроили стрельбу в университете, есть пострадавшие

Всем, кто находится на территории кампуса, советуют немедленно ее покинуть, если это возможно.

В сети уже опубликовали видео из университета, которое сняли студенты. На одном из них видно, как трое парней ведут под руку девушку. Вероятно, ее ранил неизвестный, открывший огонь. Все это сопровождается звуками выстрелов.

Смотрите видео стрельбы в Перми:

Студенты забаррикадировались в аудиториях: видео

Студенты выпрыгивают из окон, чтобы спастись: видео

Что известно о предполагаемом нападающем

По данным телеграм-канала Mash, стрелок – 18-летний Тимур Бекмансуров. Накануне он рассказал о своих жестоких намерениях в социальных сетях. Парень подробно описал, как готовил нападение, проходил осмотр у психиатра и покупал оружие.

Бекмансуров подчеркнул, что ни к каким экстремистским организациям не относится, а свои планы вынашивал давно.