Студенти забарикадувались в аудиторіях: з'явилось відео зі стрілком в університеті Пермі
20 вересня 2021 , 10:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Mash
У Росії, в університеті Пермі, 20 вересня невідомий влаштував стрілянину. Налякані студенти забарикадувалися в аудиторіях, а частина вистрибнула з вікон.
Пермський державний університет опублікував звернення до студентів та викладачів. Адміністрація вишу закликала усіх закритися в аудиторіях та не виходити.
Усім, хто перебуває на території кампусу, радять негайно її покинути, якщо це можливо.
Дивіться відео стрілянини у Пермі:
Студенти забарикадувалися в аудиторіях: відео
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