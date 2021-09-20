Студенти забарикадувались в аудиторіях: з'явилось відео зі стрілком в університеті Пермі

У Росії, в університеті Пермі, 20 вересня невідомий влаштував стрілянину. Налякані студенти забарикадувалися в аудиторіях, а частина вистрибнула з вікон.

Пермський державний університет опублікував звернення до студентів та викладачів. Адміністрація вишу закликала усіх закритися в аудиторіях та не виходити.

Усім, хто перебуває на території кампусу, радять негайно її покинути, якщо це можливо.

Дивіться відео стрілянини у Пермі:

Студенти забарикадувалися в аудиторіях: відео

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