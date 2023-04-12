Полковник ВСУ Свитан отреагировал на суд в России над врачом, который пытал его
Сепаратиста из временно оккупированной Горловки, врача Юрия Евича, будут судить в России по статье о дискредитации российской армии. Этот мужчина стал "известным" после того, как пытал украинских пленных с 2014 года.
Одним из заключенных сепаратистов в то время был известный ныне украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он столкнулся с Евичем в донецкой пыточной "Изоляция". Свитан рассказал 24 Каналу, что его выдали бывшие украинские милиционеры и работники СБУ.
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Попадет в Гаагу – если доживет
По его словам, тогда, в 2014 году, на территорию Донецкой области зашли российские ГРУшники, ФСБшники, а затем линейные воинские части. Ему пришлось остаться в оккупированном Донецке и налаживать партизанское движение. В то время он был советником губернатора области, а впоследствии его выдали россиянам и он "познакомился" с Евичем в тюрьме.
"Эффект бумеранга существует. Конечно, то, что врач попал под российский суд, не сопоставимо с тем, что они творили с 2014 года. Знаю, что он написал книгу "В окопах Донбасса", где описывал пытки, которые применял. Это очень интересная фигура. Чем закончится суд – посмотрим. В конечном случае, я думаю, что приведу его в Гаагу, если он доживет, конечно", – рассказал Свитан.
Что известно о Юрии Евиче
- Юрий Евич родился в Горловке, Донецкая область. В 2014 году присоединился к сепаратистам так называемой "ДНР", получив звание старшего лейтенанта медицинской службы.
- После полномасштабного вторжения России участвовал в боевых действиях в составе так называемого "Союза добровольцев Донбасса". Известен лекциями по тактической медицине, которые проводит для российских силовиков.
- После одной из таких лекций, на него написал донос один из слушателей, которому не понравились высказывания Евича о проблемах со снабжением в российской армии.