Полковник ВСУ Свитан отреагировал на суд в России над врачом, который пытал его

Сепаратиста из временно оккупированной Горловки, врача Юрия Евича, будут судить в России по статье о дискредитации российской армии. Этот мужчина стал "известным" после того, как пытал украинских пленных с 2014 года.

Одним из заключенных сепаратистов в то время был известный ныне украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он столкнулся с Евичем в донецкой пыточной "Изоляция". Свитан рассказал 24 Каналу, что его выдали бывшие украинские милиционеры и работники СБУ.

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Попадет в Гаагу – если доживет

По его словам, тогда, в 2014 году, на территорию Донецкой области зашли российские ГРУшники, ФСБшники, а затем линейные воинские части. Ему пришлось остаться в оккупированном Донецке и налаживать партизанское движение. В то время он был советником губернатора области, а впоследствии его выдали россиянам и он "познакомился" с Евичем в тюрьме.

"Эффект бумеранга существует. Конечно, то, что врач попал под российский суд, не сопоставимо с тем, что они творили с 2014 года. Знаю, что он написал книгу "В окопах Донбасса", где описывал пытки, которые применял. Это очень интересная фигура. Чем закончится суд – посмотрим. В конечном случае, я думаю, что приведу его в Гаагу, если он доживет, конечно", – рассказал Свитан.

Что известно о Юрии Евиче