Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, он на своем примере почувствовал садизм россиян.
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Издевательства россиян над пленными украинцами
Роман Свитан поделился, что оказался в "Изоляции" и с глазу на глаз встретился с Юрием Евичем, именуемым доктором Менгеле, который держал в сознании тех, над кем проводились пытки.
Полковник ВСУ в запасе рассказал, что в 2014 году был руководителем партизанского штаба и продолжал руководить партизанскими движениями в городе, когда его уже оккупировали.
"Сдали меня тогда местные силовики, которые быстро переоделись в российскую форму, отслеживали и задерживали ГРУшники, и попал я на 58-ю армию", – признался он.
По его словам, там начался настоящий кошмар.
Допрашивали сильно и мощно, порезали, изрубили, начиная от игл под ногти и заканчивая прямыми пытками с использованием острых предметов,
– подчеркнул Роман Свитан.
Он объяснил, что знаменитый Евич держал его в сознании для того, чтобы пытки продолжались и дальше.
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Россияне охвачены цинизмом
Роман Свитан отметил, что окончательное решение о его судьбе принимал Александр Бородай, являющийся сейчас депутатом Госдумы, а тогда в 2014 году был премьер-министром псевдореспублики на оккупированных территориях Донецкой области. Он и отдавал приказы о расстреле украинских защитников.
По словам полковника ВСУ в запасе, Евич – рядовой персонаж с традиционной для россиян сущностью.
Это садисты! Этот садизм у них в крови, генах. Такая садистская сущность к нам сейчас зашла,
– убежден он.
По его мнению, жестокие кадры убийства украинских военнопленных, которые сейчас появляются в сети, это пример стандартного поведения россиян.
"Это даже не звери, а твари! Зверей просто не хочется оскорблять", – добавил Свитан.
Россияне только пытаются показать, что живут цивилизованно, но на самом деле это садисты в чистом виде.
Зверское убийство украинского военного в плену: главное
- В сети появилось видео, на котором видно, как российские захватчики ножом отрезают голову военному Вооруженных Сил Украины.
- В то же время CNN опубликовало материал об этом инциденте. В нем отмечается, что, вероятно, есть два разных видео, на которых россияне жестоко казнят украинских пленных. Вероятно, ролики сделаны в разное время.
- На видео с жуткой пыткой украинского защитника отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он уверен, что таким образом Россия показывает свое истинное лицо и животные инстинкты. Глава государства также призвал мировое сообщество не молчать, а реагировать на преступления россиян.
- 12 апреля СБУ сообщила, что начала досудебное расследование этого военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаев ведения войны.