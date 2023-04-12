В ночь на среду, 12 апреля, пользователи интернет-сообществ активно начали распространять видео, на котором видно, как россияне отрезают украинскому пленнику голову (прикрепить ролик мы не можем учитывая этические соображения). Через несколько часов волонтеры-разведчики отметили, что такие материалы появляются в сети, когда кто-то из соучастников преступления, скажем, дезертирует.

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Почему российское командование разрешает пытки

Как написали эксперты, такие видео свидетельствуют, что врагу, являющемуся воплощением зла, нельзя давать отдохнуть. То есть его нужно уничтожать до последнего. Кроме того, они, собственно, сказали, при каком развитии событий подобные "кровавые ролики" становятся доступными для широкого сообщества людей.

Есть предположение, что видео с такими компроматами попадают в сеть, если соучастник преступления скрылся или предал, или видео нашли в телефоне уже ликвидированного командира и решили выложить в сеть. И да, таких видео, еще много, и если они попадают в сеть, то их исполнители, вероятно, могут быть уже мертвы,

– говорится в сообщении.

В то же время, там отмечено, что после начала полномасштабного вторжения среди российских группировок значительно увеличилась практика убийств с пытками. Очевидно, именно командование российской армии дает прямые разрешения на отрезание голов или других частей тела, ведь так получает компромат, который минимизирует шансы на то, что военный может убежать.

Российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те отрезали головы или пытали, а сами снимают все на телефон в качестве доказательства и элемента "связанным с кровью и преступлением", чтобы подчиненные понимали, что пути назад для них уже нет. После такого "крещения кровью" вероятность, что боевик убежит и покажется в плен значительно уменьшается, потому что есть компромат,

– говорится в источнике.

То есть можно подытожить, что это "контент" не для Украины и не для Запада, а – внутренней аудитории.

Другие зверства россиян

В этой же публикации специалисты привели другие факты причастности вражеских военных к преступлениям против украинских защитников-пленников. Они доказывают, что начали заниматься этим представители вражеской армии не после 24 февраля 2022, а еще с 2014 года:

в том году вынужденные переселенцы из Луганской и Донецкой областей рассказывали, что практики с отрезанием голов являются для оккупантов "чем-то привычным"; кроме того, они отмечали, что пытают таким образом враги не только военных, но и гражданских; вместе с тем распространенный во "второй армии мира" грабеж;

в частности в поселке Новосветловка, Луганской области в 2014 году, как отмечают очевидцы, кадыровцы изнасиловали и жестоко убили нескольких девушек-медиков, работавших в местной больнице; одной женщине, видевшей все своими глазами, удалось убежать, однако она все равно вскоре умерла; очевидно, от эмоционального выгорания и психологического шока;

офицер Вооруженных Сил в том же 2014 году утверждал, что своими глазами (в оптический прицел) видел, как россияне отрезали головы пленным.

Эксперты подчеркнули, что такие военные преступления достаточно сложно доказать путем анализа открытых источников. Тем более, если никто из свидетелей или участников события не зафиксировал это на видео.

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К этой теме в заключение вспомним, что в марте сеть облетела новость о том, что россияне расстреляли украинского военного. Последними словами бойца был лозунг "Слава Украине!". Впоследствии стало известно, что этот пленник был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной ТрО Черниговской области. Звали его – Александр Мациевский.