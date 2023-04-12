У ніч проти середи, 12 квітня, користувачі інтернет-спільнот активно почали поширювати відео, на якому видно, як росіяни відрізають українському полоненому голову (прикріпити ролик ми не можемо з огляду на етичні міркування). Через декілька годин волонтери-розвідники зазначили, що такі матеріали з'являються в мережі тоді, коли хтось зі співучасників злочину, скажімо, дезертує.

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Чому російське командування дозволяє катування

Як написали експерти, такі відео засвідчують, що ворогові, який є втіленням зла, не можна давати перепочити. Себто його потрібно знищувати до останнього. Окрім того, вони, власне, сказали, за якого розвитку подій подібні "криваві ролики" стають доступними для широкої спільноти людей.

Є припущення, що відео з такими компроматами потрапляють в мережу, якщо співучасник злочину втік або зрадив, або відео знайшли в телефоні вже ліквідованого командира і вирішили викласти в мережу. І так, таких відео, ще багато, і якщо вони потрапляють в мережу, то їх виконавці, ймовірно, можуть бути вже мертві,

– йдеться в повідомленні.

Водночас там зазначено, що після початку повномасштабного вторгнення серед російських угруповань значно збільшилась практика вбивств з катуваннями. Очевидно, саме командування російської армії дає прямі дозволи на відрізання голів чи інших частин тіла, адже в такий спосіб отримує компромат, який мінімізує шанси на те, що військовий може втекти.

Російські командири віддають накази своїм підлеглим, щоб ті відрізали голови чи катували, а самі знімають все на телефон як доказ і елемент "пов'язання кров'ю та злочином", щоб підлеглі розуміли, що шляху назад для них вже немає. Після такого "хрещення кров'ю" ймовірність, що бойовик втече і здасться у полон значно зменшується, бо є компромат,

– мовиться в джерелі.

Тобто можна підсумувати, що це "контент" не для України та не для Заходу, а – внутрішньої аудиторії.

Інші звірства росіян

У цій же публікації фахівці навели інші факти причетності ворожих військових до злочинів проти українських захисників-полонених. Вони доводять, що почали займатись цим представники ворожої армії не після 24 лютого 2022 року, а ще від 2014 року:

у тому році вимушені переселенці з Луганської та Донецької областей розповідали, що практики з відрізанням голів є для окупантів "чимось звичним"; окрім того, вони зазначали, що катують у такий спосіб вороги не тільки військових, а й – цивільних; разом з тим поширений у "другій армії світу" грабунок;

зокрема у селищі Новосвітлівка, Луганської області у 2014 році, як зазначають очевидці, кадирівці зґвалтували та жорстоко вбили декількох дівчат-медикинь, які працювали в місцевій лікарні; одній жінці, що бачила все на власні очі, вдалось втекти, проте вона все одно невдовзі померла; очевидно, від емоційного вигорання та психологічного шоку;

офіцер Збройних Сил у тому ж 2014 році стверджував, що на власні очі (в оптичний приціл) бачив, як росіяни відрізали голови полоненим.

Експерти наголосили, що такі воєнні злочини досить складно довести шляхом аналізу відкритих джерел. Тим паче якщо ніхто зі свідків чи учасників події не зафіксував це на відео.

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До цієї теми наостанок згадаємо, що в березні мережу облетіла новина про те, що росіяни розстріляли українського військового. Останніми словами бійця було гасло "Слава Україні!". Згодом стало відомо, що цей полонений був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої ТрО Чернігівської області. Звали його – Олександр Мацієвський.