Владимир Зеленский подчеркнул, что законная ответственность будет за всё. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам.

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"Это видео России, какой она есть"

Глава государства подчеркнул: "Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать – как легко эти звери убивают". Президент добавил, что это видео казни украинского пленника должен видеть мир.

Это видео России, какой она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, пытающейся сделать именно это новой нормой. Такую привычку – уничтожать жизнь,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заметил, что это не случайность, не эпизод, так было в Буче тысячи раз. Каждый лидер должен реагировать, а не ждать, что это забудется, что пройдет время.

Президент отреагировал на казнь пленного​: смотрите видео

"Никто не поймет, если лидеры не среагируют"

Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за всё. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать,

– заявил президент.

Также глава государства добавил, что нам в Украине нужно максимально сосредоточиться на фронте, помогать гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель сейчас – победить.

"Разгром оккупанта, приговор убийцам, трибунал государству-злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь унес этот российский террор. Слава всем, кто сражается против этого зла", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Оккупанты казнили пленного: коротко, что нужно знать

Вечером 11 апреля в сети распространили видео, как российские военные отрезали голову пленному украинскому воину.

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что за все будет ответ и ответственность.

Позже в CNN сообщили о еще одном видео, на котором россияне также казнят украинских военных. СМИ отмечает, что эти материалы оккупанты могли снять на Бахмутском направлении, где уже с лета 2022 года продолжаются ожесточенные бои.

СБУ приступила к расследованию.