Они отмечают, что сетью распространяются два ролика. На них вагнеровцы демонстрируют, как отрезают головы украинским военнопленным. Существует предположение, что они сделаны в разное время.

Смотрите также Страта россиянами пленника: расследователи рассказали, как враг пытает людей с 2014 года

Что известно о жутких убийствах

По данным журналистов, первый ролик был выложен в российский телеграм-канал еще 8 апреля. Его якобы сняли бойцы с ЧВК "Вагнер". Видео демонстрирует двух обезглавленных украинских защитников. Тела наших солдат лежат вблизи военной машины.

В CNN отмечают, что можно услышать голос за кадром. Предполагают, что звук специально исказили, чтобы нельзя было идентифицировать говорящего.

Бронетранспортер подорвался на мине,

– говорит оккупант.

Голос за кадром, смеясь, отметил, что к нашим защитникам подошли и просто отрезали им головы. Но это еще не всё. Журналисты добавили, что, похоже, у погибших солдат также были отрезаны руки.

Как сообщают в российских соцсетях, жуткий ролик якобы сняли неподалеку от Бахмута. Сами журналисты отмечают, что не могут подтвердить, соответствует ли эта информация действительности. Напоминаем, что россияне в течение 9 месяцев пытаются взять под контроль город, понеся безумные потери. Собственно, самую активную роль там играют именно вагнеровцы.

Собственно второй ролик всколыхнул общественность поздно вечером 11 апреля. Хоть он и размытый, но на нем можно увидеть, как российский боец хладнокровно ножом отрезает голову украинскому защитнику. Журналисты отмечают, что голос в кадре демонстрирует, что жертва могла быть еще жива во время жуткого убийства.

Редакция 24 Канала по этическим соображениям не публикует ни один из этих роликов. В то же время мы подчеркиваем, что эти видео должно увидеть мировое сообщество, ведь это очередное доказательство терроризма, которым занимается Россия. Напомним, что страна-агрессор председательствует в Совбезе ООН, а параллельно ее военные цинично и жестоко убивают наших защитников. Поэтому Украине нужно еще больше оружия и немедленно, чтобы прекратить этот произвол.

Вагнеровцы и до этого отсекали головы

В Институте по изучению войны накануне заявляли, что вагнеровцы "по сообщениям, продолжают совершать военные преступления, отрубая головы украинским военнослужащим в Бахмуте".

Составители отчета ссылались на фотографию, изложенную в российских соцсетях. На ней изображена отрубленная голова, насаженная на кол. Оккупанты утверждают, что она принадлежала нашему защитнику.

Заметим, что о председателе нашего защитника на колу несколькими днями раньше рассказывал журналист Денис Казанский. Он подчеркнул, что этим россияне кичатся в своих же социальных сетях. И никто такие сообщения не банит. Более того, активно комментирует и поддерживает.

Потом эти люди будут кричать: "А нас за что?", и будут жаловаться, что к их пленным плохое отношение...

– добавил Казанский.

Аналитики подчеркнули, что ранее подобные инциденты случались в Попасной в Луганской области. Там в начале войны вагнеровцы использовали те же методы.