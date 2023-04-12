Вони зазначають, що мережею ширяться два ролики. На них вагнерівці демонструють, як відрізають голови українським військовополоненим. Існує припущення, що зроблені вони у різний час.

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Що відомо про моторошні вбивства

За даними журналістів, перший ролик виклали у російський телеграм-канал ще 8 квітня. Його буцімто зняли бійці з ПВК "Вагнер". Відео демонструє двох обезголовлених українських захисників. Тіла наших солдатів лежать поблизу військової машини.

У CNN зазначають, що можна почути також голос за кадром. Припускають, що звук спеціально спотворили, щоб не можна було ідентифікувати того, хто говорить.

Бронетранспортер підірвався на міні,

– каже окупант.

Голос за кадром, насміхаючись, зазначив, що до наших захисників підійшли та просто відрізали їм голови. Але це ще не все. Журналісти додали, що, схоже, у загиблих солдатів також були відрізані руки.

Як повідомляють у російських соцмережах, моторошний ролик буцімто зняли неподалік Бахмута. Самі журналісти зазначають, що не можуть підтвердити, чи відповідає ця інформація дійсності. Нагадуємо, що росіяни впродовж 9 місяців намагаються взяти під контроль місто, зазнаючи шалених втрат. Власне, найактивнішу роль там виконують саме вагнерівці.

Власне, другий ролик сколихнув громадськість пізно ввечері 11 квітня. Хоч він і розмитий, але на ньому можна побачити, як російський боєць холоднокровно ножем відрізає голову українському захисникові. Журналісти зазначають, що голос у кадрі демонструє, що жертва могла бути ще живою під час моторошного убивства.

Редакція 24 Каналу з етичних міркувань не публікує жоден з цих роликів. Водночас ми наголошуємо на тому, що ці відео повинна побачити світова спільнота, адже це черговий доказ тероризму, яким займається Росія. Нагадаємо, що країна-агресорка наразі головує у Радбезі ООН, а паралельно її військові цинічно та жорстоко вбивають наших захисників. Тож Україні потрібно ще більше зброї і негайно, щоб припинити це свавілля.

Вагнерівці і до того відсікали голови

В Інституті з вивчення війни напередодні заявляли, що вагнерівці "за повідомленнями, продовжують скоювати воєнні злочини, відрубуючи голови українським військовослужбовцям у Бахмуті".

Укладачі звіту посилалися на світлину, викладену у російських соцмережах. На ній зображена відрубана голова, насаджена на палю. Окупанти стверджують, що вона належала нашому захиснику.

Аналітики підкреслили, що раніше подібні інциденти траплялися в Попасній на Луганщині. Там на початку війни вагнерівці використовували ті самі методи.