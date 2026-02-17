Галущенко якобы согласовал камеру в СИЗО с "неприятными соседями" для детектива НАБУ

Герман Галущенко якобы согласовал камеру в СИЗО для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Сделать экс-министр юстиции это мог якобы по просьбе СБУ.

Об этом заявил прокурор САП во время судебного заседания 17 февраля, где избирали меру пресечения Галущенко.

Что известно о согласовании камеры для детектива НАБУ?

Во время заседания суда прокурор сообщил, что 21 июля 2025 года заместитель тогдашнего министра юстиции Евгений Пикалов направил Герману Галущенко сообщение. В нем говорилось о просьбе от СБУ о сотрудничестве.

"Здравствуйте. Поступила просьба от СБУ поработать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Завтра, скорее всего, изберут меру пресечения. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями", – процитировал сообщение прокурор.

В тот же день Пикалов якобы прислал фото камеры следственного изолятора, на что Галущенко ответил "+", добавил прокурор. Отмечается, что на тот момент Галущенко уже был на посту министра юстиции несколько дней.

Сам экс-министр заявил, что никакого предвзятого отношения к условиям содержания Магамедрасулова не было. Условия, мол, были "нормальными", а заместитель министра вел себя корректно.

Кроме этого, по данным стороны обвинения, Пикалов писал Галущенко, как лучше передать справку по "контрольным фигурантам".

"С вашего разрешения сброшу справку по контрольным фигурантам, которые содержатся в Лукьяновском СИЗО с другого номера, давай лучше в бумажном", – якобы говорилось в сообщении.

