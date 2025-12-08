Конвой не доехал: заседание по делу Коломойского отменили: заседание по делу Коломойского отменили

В понедельник, 8 декабря, должно было состояться слушание по делу Игоря Коломойского. Впрочем, рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для бизнесмена так и не удалось.

По согласованию сторон заседание перенесли на 11 декабря. Подробности из зала суда сообщает Общественное, передает 24 Канал.

Почему судебное решение по делу Коломойского перенесли?

Подольский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для Игоря Коломойского. Заседание не состоялось, поскольку конвой не доставил подозреваемого из СИЗО из-за сломанного спецавтомобиля.

Защитник Коломойского в комментарии журналистам заявил, что его клиента якобы удерживают под стражей "любым способом". Он отметил, что это уже второй случай, когда конвой не может доставить бизнесмена в суд.

Сегодня он анонсировал сделать громкие заявления, но из-за "непреодолимых обстоятельств" заседание объявили закрытым.

По словам адвоката, пока "зависли" две апелляционные жалобы: срок одного постановления о содержании под стражей уже истек, а действие другого завершается 14 декабря.

Он также напомнил, что суд сначала назначил заседание на 20 декабря из-за отсутствия свободных дат, несмотря на отдельное постановление Верховного суда. Впоследствии заседание перенесли на 10 декабря, но, по словам защитника, только для заявления о предвзятости и самоотводе.

