Решение суда ООН поставило крест на стремлениях Украины, но открыло новые двери

Международный суд ООН на прошлой неделе вынес сразу несколько решений в спорах между Украиной и Россией. Несмотря на половинчатость решений, все же можно найти положительные аспекты для дальнейшей борьбы на юридическом фронте. Поэтому как превратить "неоднозначные" решения в оружие – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Дело о финансировании терроризма и расовой дискриминации

31 января Международный суд ООН, применяя консервативный подход и превращая международное право на lettre morte, отверг большинство жалоб Украины против России.

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Несмотря на то, что судьи настаивают, что отсутствие нарушений по конвенциям, на которые ссылалось наше государство, не свидетельствует о легитимности действий России, последняя празднует победу.

В то же время арсенал юридических механизмов для защиты гражданских лиц на оккупированных территорий в мире – значительно сужается, а доказательство при таких обстоятельствах противоправности навязанного гражданства, политически мотивированного преследования, вмешательства в культурные права и свободу слова, представляется сверхсложной задачей.

Вряд ли будет способствовать устойчивому миру в мире и узкое толкование финансирования терроризма и отказ признавать таковым поставки оружия и тренировки боевиков. Наоборот, учитывая не всегда "мирную" позицию самого Суда (например, отказ вынести приказ об остановке боевых действий в Газе и выводе войск), государства будут становиться все более склонными к решению своих споров другими, силовыми, методами.

Большое будущее маленькой победы

Упомянутое решение Международного суда ООН все же не безнадежное. Судьи признали расовой дискриминацией введение Россией собственной образовательной системы в оккупированном Крыму после 2014 года в отношении школьного образования на украинском языке. С этой точки зрения наличие международного противоправного деяния может свидетельствовать и о наличии международного преступления, а, следовательно, дает пространство для привлечения к ответственности лиц, виновных в дискриминационном преследовании и искоренении украинской идентичности.

На практике Украина должна обратить внимание Международного уголовного суда на соответствующие выводы Международного суда ООН, передав дополнительные доказательства виновности высших должностных лиц России, в частности, министров просвещения, а также служащих оккупационных органов власти. Кроме того, следует настаивать, что после 2017 года (именно такой была временная граница юрисдикции по делу в ООН) ситуация с образованием на украинском языке только ухудшилась, а соответствующая политика чиновников России была распространена и на новые оккупированные территории.

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Стоит вспомнить и отношение к вывезенным в так называемые лагеря перевоспитания украинским детям, которым было запрещено общаться на украинском языке.

Еще в октябре 2023 года уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова обещала передать соответствующее дело для производства в следственном комитете России, однако до сих пор никакой информации по этому расследованию и его результатов обнародовано не было.

Перспектива успешного доказательства преступления против человечности – дискриминационного преследования относительно отсутствия доступа к школьному образованию на украинском языке – также может стать основой для привлечения к индивидуальной уголовной ответственности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его приспешников. Причем при такой правовой квалификации шансы получить новые ордера на арест выше, чем в случае доказательства депортации.

Дело о геноциде

2 февраля Международный суд ООН вынес промежуточное решение о наличии у него юрисдикции рассматривать жалобу Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В своем постановлении Суд разделил 2 аспекта заявления нашего государства, настаивая на компетенции признать в дальнейшем Украину виновной или нет в совершении геноцида на Донбассе. Однако самоустранившись от рассмотрения нарушений Конвенции со стороны России, которые повлекли признание ею независимости так называемых "ЛДНР" и начало "специальной военной операции".

Эта позиция поставила крест на стремлениях Украины получить хоть какое-то признание неправомерности по международному праву агрессии России. Однако дала шанс на новую эпопею вокруг преступления против мира уже в другой институции.

Дело в том, что теперь именно на России лежит бремя доказывания, что Украина совершала геноцид. Учитывая предыдущую практику Международного суда ООН по таким жалобам (дела Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории, Хорватия против Сербии) убедительно продемонстрировать вымышленный российскими пропагандистами геноцид – не удастся.

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Итак, Украина все же получит юридическое решение о фактической безосновательности начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Это решение будет иметь значение на других международных площадках, в частности, как одно из обстоятельств, что актуализирует и частично легитимизирует создание Специального трибунала по агрессии против Украины.

Дело станет важным для процесса инициирования будущих гуманитарных интервенций одного государства на территорию другого. Отныне, такие действия можно будет потенциально обжаловать, что будет стимулировать уменьшение количества злоупотреблений.

Во всяком случае признание России виновной в совершении даже незначительного количества нарушений имеет значение. Это позволяет зафиксировать место государства-агрессора среди тех, кто пренебрегает нормами международного правопорядка на долгие годы и обеспечивает право на правду для тех, кого признано пострадавшими.

В то же время решения Международного суда ООН сами по себе все больше теряют влияние. Закостенелые и формализованные, они не обеспечивают главной цели существования этой институции – восстановления справедливости и урегулирования споров мирными средствами.