Дело об убийстве: суд оставил под стражей экс главу МИД времен Януковича
2 ноября 2021 , 05:41Читати новину українською
Источник:Киевский апелляционный суд
Леонида Кожару оставили под стражей еще на 60 суток. Так, бывший министр иностранных дел Украины пробудет в СИЗО до 3 декабря 2021 года.
Бывшему министру снизили залог
Киевский апелляционный суд не одобрил апелляцию по изменению меры пресечения подозреваемому. Решение служители Фемиды одобрили 1 ноября.
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По результатам апелляционного рассмотрения, определение Киево-Святошинского районного суда от 5 октября 2021 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения,
– говорится в решении.
Кроме того, суд определил для подозреваемого залог – 7 миллионов 37 тысяч гривен. Ранее размер залога составлял 14 миллионов гривен.
Напомним, бывший министр обвиняется в умышленном убийстве.
Дело Кожара: что нужно знать
- Политик был главой МИД при каденции беглого президента Виктора Януковича. 21 февраля 2020 года в его доме был убит бывший руководитель телеканала "Интер", гендиректор телекомпании "Тонис" Сергей Старицкий.
- Правоохранители начали расследовать инцидент как самоубийство, однако почти сразу переквалифицировали дело в умышленное убийство.
- По данным следствия, в тот день Кожара его жена Марина Козерод и Старицкий вместе выпивали. Между ними возник конфликт, переросший в драку. После этого подозреваемый взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрелил ему в голову.
- 25 марта Кожаре сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Теперь ему грозит заключение на срок от 7 до 15 лет.
- В апреле 2020 года подозрение в ложных показаниях вручили жене Кожары . Все потому, что она пыталась взять на себя вину и объясняла трагедию случайностью.