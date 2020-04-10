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      Супруге Кожары объявили подозрение по делу об убийстве Старицкого: какое наказание ей грозит

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      Козерод грозит 5 лет лишения свободы / Главком

      Следователи сообщили о подозрении супруге бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары. Марина Козерод, считает следствие, давала заведомо ложные показания по делу об убийстве экс-владельца "Интера" Старицкого.

      Козерод, пытаясь оправдать своего мужа в суде, заявила, что именно она причастна к смерти Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в фейсбуке.

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      Козерод утверждала, что якобы сама пыталась отобрать пистолет у Старицкого, когда оружие выстрелило. Правоохранители провели следственные действия и выяснили, что жена Кожары солгала. За это ей грозит до 5 лет лишения свободы.

      Что известно об убийстве Сергея Старицкого

      • 21 февраля бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в селе Чайки на Киевщине. Дом, где обнаружили тело Старицкого, принадлежит экс-главе МИД Украины Леониду Кожаре.
      • Сначала версией полиции было самоубийство.
      • Уже на следующий день дело переквалифицировали на умышленное убийство.
      • Родные и друзья Старицкого заявили, что у того не было оснований для самоубийства. Кожара и его жена утверждали, что Старицкий все таки покончил с собой.
      • 25 марта Кожару задержали, а через 2 дня взяли под стражу до 25 мая с альтернативой залога в 14 миллионов гривен.
      • Во время судебного заседания адвокаты Кожары заявили, что в момент убийства сам экс-министр находился на другом этаже здания. Между тем Козерод увидела в руках Старицкого пистолет, а когда попыталась отобрать оружие, пистолет выстрелил.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Расследования Смерть Сергея Старицкого Убийство Леонид Кожара
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