Супруге Кожары объявили подозрение по делу об убийстве Старицкого: какое наказание ей грозит

Следователи сообщили о подозрении супруге бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары. Марина Козерод, считает следствие, давала заведомо ложные показания по делу об убийстве экс-владельца "Интера" Старицкого.

Козерод, пытаясь оправдать своего мужа в суде, заявила, что именно она причастна к смерти Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в фейсбуке.

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Козерод утверждала, что якобы сама пыталась отобрать пистолет у Старицкого, когда оружие выстрелило. Правоохранители провели следственные действия и выяснили, что жена Кожары солгала. За это ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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