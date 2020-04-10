Супруге Кожары объявили подозрение по делу об убийстве Старицкого: какое наказание ей грозит
Следователи сообщили о подозрении супруге бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары. Марина Козерод, считает следствие, давала заведомо ложные показания по делу об убийстве экс-владельца "Интера" Старицкого.
Козерод, пытаясь оправдать своего мужа в суде, заявила, что именно она причастна к смерти Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в фейсбуке.
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Козерод утверждала, что якобы сама пыталась отобрать пистолет у Старицкого, когда оружие выстрелило. Правоохранители провели следственные действия и выяснили, что жена Кожары солгала. За это ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Что известно об убийстве Сергея Старицкого
- 21 февраля бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в селе Чайки на Киевщине. Дом, где обнаружили тело Старицкого, принадлежит экс-главе МИД Украины Леониду Кожаре.
- Сначала версией полиции было самоубийство.
- Уже на следующий день дело переквалифицировали на умышленное убийство.
- Родные и друзья Старицкого заявили, что у того не было оснований для самоубийства. Кожара и его жена утверждали, что Старицкий все таки покончил с собой.
- 25 марта Кожару задержали, а через 2 дня взяли под стражу до 25 мая с альтернативой залога в 14 миллионов гривен.
- Во время судебного заседания адвокаты Кожары заявили, что в момент убийства сам экс-министр находился на другом этаже здания. Между тем Козерод увидела в руках Старицкого пистолет, а когда попыталась отобрать оружие, пистолет выстрелил.
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