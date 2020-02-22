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      Гибель экс-руководителя "Интера" Старицкого: его друг заявляет об убийстве

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      Друг Старицкого говорит, что бизнесмена убили / Коллаж 24 канала

      В пятницу, 21 февраля, стало известно о гибели гендиректора Atlantic Group и экс-главе правления "Интера" Сергея Старицкого. Сначала СМИ сообщали о якобы самоубийстве. Впрочем, его друг Владимир Костерин заявил: эксперты установили, что стреляли с 3–5 метров.

      Он попросил средства массовой информации не распространять версию о самоубийстве, потому что это якобы неправда, рассказал Костерин в своем фейсбуке.

      Важно! В доме экс-главы МИД Кожары предположительно застрелился предприниматель Старицкий: комментарий полиции

      Он также выразил свои соболезнования родным и коллегам Сергея Старицкого. Мол, накануне случилось трагическое событие, в результате которого тот погиб.

      Я знал Сергея десятки лет. Его целеустремленность, характер и активность всегда положительно заряжали тех, кто его окружает. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов,
      – отметил Владимир Костерин.

      Отдельно он выразил соболезнования команде компании Atlantic Group – компании, которую Старицкий создавал и был с 1992 года генеральным директором.

      К слову, полиция, расследуя дело, открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве, но с дополнительной отметкой о возможном самоубийстве.

      Гибель Старицкого: коротко

      Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины. В СМИ сообщали, будто Старицкий застрелился из пистолета, принадлежащего Кожаре.

      Также по информации журналистов, бизнесмен в момент гибели находился в состоянии алкогольного опьянения. Леонид Кожара пока никак не комментировал инцидент.

      Что известно о Сергее Старицком?Родился он в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.

      Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Леонид Кожара Самоубийство Полиция Убийство Новости Украины
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