Загибель екскерівника "Інтера" Старицького: його друг заявляє про вбивство
У п'ятницю, 21 лютого, стало відомо про загибель гендиректора Atlantic Group та ексголову правління "Інтера" Сергія Старицього. Спершу ЗМІ повідомляли про буцімто самогубство. Втім його друг Володимир Костерін заявив: експерти встановили, що стріляли з 3-5 метрів.
Він попросив засоби масової інформації не поширювати версію про самогубство, бо це, буцімто, неправда, розповів Костерін у своєму фейсбуці.
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Він також висловив свої співчуття рідним та колегам Сергія Старицького. Мовляв, напередодні трапилася трагічна подія, внаслідок якої той загинув.
Я знав Сергія десятки років. Його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали тих, хто його оточує. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проєктів,
– наголосив Володимир Костерін.
Окремо він висловив співчуття команді компанії Atlantic Group – компанію яку він створював і був з 1992 року генеральним директором.
До слова, поліція, розслідуючи справу, відкрила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство, але з додатковою відміткою про можливе самогубство.
Загибель Старицького: коротко
Сергія Старицького знайшли мертвим в селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України. У ЗМІ повідомляли, буцімто Старицький застралився з пістолета, що належить Кожарі.
Також за інформацією журналістів, бізнесмен у момент загибелі перебував у стані алкогольного сп'яніння. Леонід Кожара поки ніяк не коментував інцидент.
Що відомо про Сергія Старицького?Народився він у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.
Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".
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