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      Загибель екскерівника "Інтера" Старицького: його друг заявляє про вбивство

      - Читать новость на русском
      Друг Старицького каже, що бізнесмена вбили / колаж 24 каналу

      У п'ятницю, 21 лютого, стало відомо про загибель гендиректора Atlantic Group та ексголову правління "Інтера" Сергія Старицього. Спершу ЗМІ повідомляли про буцімто самогубство. Втім його друг Володимир Костерін заявив: експерти встановили, що стріляли з 3-5 метрів.

      Він попросив засоби масової інформації не поширювати версію про самогубство, бо це, буцімто, неправда, розповів Костерін у своєму фейсбуці.

      Важливо! У будинку ексглави МЗС Кожари імовірно застрелився підприємець Старицький: коментар поліції

      Він також висловив свої співчуття рідним та колегам Сергія Старицького. Мовляв, напередодні трапилася трагічна подія, внаслідок якої той загинув.

      Я знав Сергія десятки років. Його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали тих, хто його оточує. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проєктів,
      – наголосив Володимир Костерін.

      Окремо він висловив співчуття команді компанії Atlantic Group – компанію яку він створював і був з 1992 року генеральним директором.

      До слова, поліція, розслідуючи справу, відкрила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство, але з додатковою відміткою про можливе самогубство.

      Загибель Старицького: коротко

      Сергія Старицького знайшли мертвим в селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України. У ЗМІ повідомляли, буцімто Старицький застралився з пістолета, що належить Кожарі.

      Також за інформацією журналістів, бізнесмен у момент загибелі перебував у стані алкогольного сп'яніння. Леонід Кожара поки ніяк не коментував інцидент.

      Що відомо про Сергія Старицького?Народився він у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.

      Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".

      Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Леонід Кожара Самогубство Поліція Вбивство Новини України
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