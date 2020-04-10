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      Дружині Кожари оголосили підозру у справі про вбивство Старицького: яке покарання їй загрожує

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      Козерод загрожує 5 років позбавлення волі / Главком

      Слідчі повідомили про підозру дружині колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Марина Козерод, вважає слідство, давала завідомо неправдиві свідчення у справі про вбивство ексвласника "Інтера" Старицького.

      Козерод, намагаючись виправдати свого чоловіка у суді, заявила, що саме вона причетна до смерті Старицького. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у фейсбуці.

      До теми Суд арештував Кожару за вбивство Старицького: деталі

      Козерод стверджувала, що, начебто, сама намагалась відібрати пістолет у Старицького, коли зброя вистрелила. Правоохоронці провели слідчі дії і з'ясували, що дружина Кожари збрехала. За це їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

      Що відомо про вбивство Сергія Старицького

      • 21 лютого колишнього власника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького знайшли з вогнепальним пораненням голови у селі Чайки на Київщині. Будинок, де виявили тіло Старицького, належить ексголові МЗС України Леонідові Кожарі.
      • Спочатку версією поліції було самогубство.
      • Вже наступного дня справу перекваліфікували на умисне вбивство
      • Рідні та друзі Старицького заявили, що в того не було підстав для самогубства. Кожара та його дружина стверджували, що Старицький таки наклав на себе руки.
      • 25 березня Кожару затримали, а через 2 дні взяли під варту до 25 травня з альтернативою застави в 14 мільйонів гривень.
      • Під час судового засідання адвокати Кожари заявили, що в момент вбивства сам ексміністр перебував на іншому поверсі будинку. Тим часом Козерод побачила у руках Старицького пістолет, а коли спробувала відібрати зброю, пістолет вистрелив.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Розслідування Смерть Сергія Старицького Вбивство Леонід Кожара
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