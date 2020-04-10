Дружині Кожари оголосили підозру у справі про вбивство Старицького: яке покарання їй загрожує

Слідчі повідомили про підозру дружині колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Марина Козерод, вважає слідство, давала завідомо неправдиві свідчення у справі про вбивство ексвласника "Інтера" Старицького.

Козерод, намагаючись виправдати свого чоловіка у суді, заявила, що саме вона причетна до смерті Старицького. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у фейсбуці.

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Козерод стверджувала, що, начебто, сама намагалась відібрати пістолет у Старицького, коли зброя вистрелила. Правоохоронці провели слідчі дії і з'ясували, що дружина Кожари збрехала. За це їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

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