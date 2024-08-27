Украинские защитники призвали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Враг продолжает терроризировать "Шахедами" и ракетами

Вечером 26 августа россияне запустили по Украине ударные беспилотники сразу с нескольких направлений. "Шахедов" в украинском небе собралось несколько групп. ПВО работала на подступах к Киеву, поэтому взрывы слышали в области. Столичная власть просила не фотографировать и не снимать роботу защитников неба.



Впоследствии громко было в Сумах и в Запорожье. Около 3:30 ночи сирены прозвучали по всей территории Украины. Вражеская армия подняла в воздух несколько МиГ-31К. Истребители выпустили по территории Украины аэробаллистические ракеты.



По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, "Кинжалы" направлялись в сторону западных областей. Взрывы прогремели в Староконстантинове.