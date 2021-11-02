Справа про вбивство: суд залишив під вартою ексглаву МЗС часів Януковича

Леоніда Кожару залишили під вартою ще на 60 діб. Так, колишній міністр закордонних справ України пробуде у СІЗО до 3 грудня 2021 року.

Колишньому міністру зменшили заставу

Київський апеляційний суд не схвалив апеляцію щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному. Рішення служителі Феміди схвалили 1 листопада.

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За результатом апеляційного розгляду, ухвалу Києво-Святошинського районного суду від 5 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення,

– мовиться у рішенні.

Крім того, суд визначив для підозрюваного заставу – 7 мільйонів 37 тисяч гривень. Раніше розмір застави становив 14 мільйонів гривень.

Нагадаємо, колишнього міністра звинувачують в умисному вбивстві.

Справа Кожара: що треба знати