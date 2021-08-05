Суд приговорил полицейских к 8 годам тюрьмы: они не согласны с решением и готовят апелляцию

Галицкий райсуд Львова 3 августа приговорил 6 львовских патрульных к 8 годам за решеткой из-за смерти 22-летнего львовянина. Патрульная полиция заявила, что не согласна с решением суда.

Также в полиции заверили, что полицейские и в дальнейшем будут выполнять свои обязанности, их не отстранили. Защита патрульных уже готовит документы для подачи апелляции.

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Защита патрульных будет подавать апелляцию на приговор суда

В Департаменте патрульной полиции заявили, что полицейские в день смерти 22-летнего юноши выполняли свои служебные обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых документов.

Мы не согласны с таким решением суда, считаем его несправедливым и будем добиваться справедливости,

– заявили в Департаменте.

Более того, там добавили, что решение суда первой инстанции не вступило в законную силу. Именно поэтому они имеют срок на апелляционное обжалование.

Сторона защиты готовит апелляционную жалобу, которая остановит выполнение решения суда первой инстанции,

– заявили в полиции.

Гибель 22-летнего парня и суд над полицейскими: что известно

Суд приговорил полицейских из-за того, что во время рейда в 2018 году в игорном заведении Львова 22-летний львовянин Владимир Клим проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками.

Полиция пыталась заставить юношу выплюнуть пакет, однако это не помогло – он потерял сознание.

Парня вывели на улицу и оказали домедицинскую помощь. Однако спасти львовянина не удалось – медики, которых вызвала полиция, констатировали смерть.

Экспертиза установила, что 22-летний Владимир Клим проглотил пакет с 2 граммами марихуаны.

Синтетический полимер полностью перекрыл дыхательные пути юноши, и он скончался от асфикции.

Поэтому 6 патрульных обвинили в превышении служебных полномочий.

3 августа во Львове суд вынес приговор правоохранителям подразделения ТОР – Назарию Андрушкиву, Станиславу Гетьману, Александру Демчину, Степану Дорошу, Дмитрию Леськиву и Олегу Устияновскому. Кроме этого, подсудимых лишили специальных званий "лейтенант полиции" и запретили занимать должности в госорганах в течение 3 лет.