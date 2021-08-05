Суд приговорил полицейских к 8 годам тюрьмы: они не согласны с решением и готовят апелляцию
Источник:Патрульная полиция Украины
Галицкий райсуд Львова 3 августа приговорил 6 львовских патрульных к 8 годам за решеткой из-за смерти 22-летнего львовянина. Патрульная полиция заявила, что не согласна с решением суда.
Также в полиции заверили, что полицейские и в дальнейшем будут выполнять свои обязанности, их не отстранили. Защита патрульных уже готовит документы для подачи апелляции.
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Защита патрульных будет подавать апелляцию на приговор суда
В Департаменте патрульной полиции заявили, что полицейские в день смерти 22-летнего юноши выполняли свои служебные обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых документов.
Мы не согласны с таким решением суда, считаем его несправедливым и будем добиваться справедливости,
– заявили в Департаменте.
Более того, там добавили, что решение суда первой инстанции не вступило в законную силу. Именно поэтому они имеют срок на апелляционное обжалование.
Сторона защиты готовит апелляционную жалобу, которая остановит выполнение решения суда первой инстанции,
– заявили в полиции.
Гибель 22-летнего парня и суд над полицейскими: что известно
- Суд приговорил полицейских из-за того, что во время рейда в 2018 году в игорном заведении Львова 22-летний львовянин Владимир Клим проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками.
- Полиция пыталась заставить юношу выплюнуть пакет, однако это не помогло – он потерял сознание.
- Парня вывели на улицу и оказали домедицинскую помощь. Однако спасти львовянина не удалось – медики, которых вызвала полиция, констатировали смерть.
- Экспертиза установила, что 22-летний Владимир Клим проглотил пакет с 2 граммами марихуаны.
- Синтетический полимер полностью перекрыл дыхательные пути юноши, и он скончался от асфикции.
- Поэтому 6 патрульных обвинили в превышении служебных полномочий.