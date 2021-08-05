Суд засудив працівників поліції до 8 років тюрми: вони не згодні з рішенням та готують апеляцію

Галицький райсуд Львова 3 серпня засудив 6 львівських патрульних до 8 років за ґратами через смерть 22-річного львів'янина. Патрульна поліція заявила, що не погоджується з рішенням суду.

Також у поліції запевнили, що поліцейські й надалі виконуватимуть свої обов'язки, їх не відсторонили. Захист патрульних вже готує документи для подання апеляції.

До теми Загинув під час затримання: суд виніс вирок 6 львівським патрульним за смерть 22-річного юнака

Захист патрульних подаватиме апеляцію щодо вироку суду

У Департаменті патрульної поліції заявили, що поліцейські у день смерті 22-річного юнака виконували свої службові обов'язки згідно з вимогами чинного законодавства та нормативно-правових документів.

Ми не згодні з таким рішення суду, вважаємо його несправедливим та будемо добиватися справедливості,

– заявили у Департаменті.

Ба більше, там додали, що рішення суду першої інстанції не набрало законної сили. Саме тому вони мають строк на апеляційне оскарження.

Сторона захисту готує апеляційну скаргу, яка зупинить виконання рішення суду першої інстанції,

– заявили у поліції.

Загибель 22-річного хлопця та суд над поліцейськими: що відомо

Суд засудив поліцейських через те, що під час рейду в 2018 році у гральному закладі Львова 22-річний львів'янин Володимир Клим проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками.

Поліція намагалась змусити юнака виплюнути пакет, проте це не допомогло – він знепритомнів.

Хлопця вивели на вулицю та надали домедичну допомогу. Однак врятувати львів'янина не вдалося – медики, яких викликала поліція, констатували смерть.

Експертиза встановила, що 22-річний Володимир Клим проковтнув пакет з 2 грамами канабісу.

Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи юнака, і він помер від асфікції.

Тому 6 патрульних звинуватили у перевищенні службових повноважень.

3 серпня у Львові суд виніс вирок правоохоронцям підрозділу ТОР – Назарію Андрушківу, Станіславу Гетьману, Олександру Демчину, Степану Дорошу, Дмитру Леськіву та Олегу Устіяновському. Окрім цього, підсудних позбавили спеціальних звань "лейтенант поліції" та заборонили обіймати посади у держорганах упродовж 3 років.