Парень умер от асфикции. В свертке, который он проглотил, был каннабис.

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Полицейским вынесли суровый приговор

Галицкий райсуд Львова 3 августа огласил приговор 6 львовским патрульным из-за смерти 22-летнего львовянина Владимира Клима. Парень умер 2,5 года назад во время полицейского рейда в игорном заведении.

Суд признал правоохранителей подразделения ТОР Назария Андрушкива, Станислава Гетмана, Александра Демчину, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновского виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц. Всем 6 патрульным присудили 8 лет за решеткой. Кроме этого, подсудимых лишили специальных званий "лейтенант полиции" и запретили занимать должности в госорганах в течение 3 лет.

В суде пояснили, что правоохранители неправомерно применили физическую силу к юноше. Они надели на него пластиковые наручники-стяжки, что лишило его возможности оказать себе помощь и поспособствовало его удушению. Суд также решил взыскать из госбюджета более 4 миллионов гривен морального ущерба в пользу родственников погибшего. Кроме этого, правоохранители должны компенсировать 48 тысяч гривен за проведение криминалистической экспертизы.

Заметьте! В патрульной полиции Львовщины рассказали, что осужденных патрульных не отстранили от работы. Сейчас они находятся на службе. Приговор суда будут обжаловать в апелляции.

Смотрите видео задержания 22-летнего Владимира Клима:

Коротко о гибели 22-летнего парня

Правоохранители 9 февраля 2018 года проверяли посетителей салона игровых автоматов на улице Кулиша в центре Львова.

Во время поверхностного осмотра в кармане 22-летнего львовянина Владимира Клима патрульные нашли какой-то сверток.

В этот момент юноша резко развернулся, пытаясь убежать.

Во время задержания парень проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками.

Правоохранители пытались заставить юношу выплюнуть пакет, однако он потерял сознание.

Парня вывели на улицу и оказали ему домедицинскую помощь. Однако спасти львовянина не удалось.

Медики скорой, которую вызвали инспекторы, констатировали смерть парня.

Экспертиза установила, что он проглотил пакет с 2 граммами каннабиса.

Синтетический полимер полностью перекрыл дыхательные пути юноши, и он умер от асфиксии.

После этого 6 патрульных обвинили в превышении служебных полномочий.

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